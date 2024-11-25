Tanpınar, Mehmet Kansu'yla bir araya geldi

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25/11/2024

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Tanpınar, Mehmet Kansu'yla bir araya geldi

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli edebiyat öğretmeni, şair ve öykücü Mehmet Kansu'yla bir araya geldi. 

Tanpınar'a Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai  eşlik etti.

Tanpınar konuyla ilgili açıklamasında gençlere emek veren, eğitim hayatlarına katkıda bulunan tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü saygı ve sevgiyle kutladıklarını ifade etti.

 “Öğretmenliğin çok kutsal bir görev olduğuna inanıyoruz ve çocuklarımızı da bu duygu, düşünceyle büyütüyoruz” diyen Tanpınar,  “Bu inançla, bizlerin eğitim hayatına katkı koyan tüm değerli öğretmenlerimizi unutturmamak bizler için çok önemli ve anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

25/11/2024 15:08
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TAGS: haber, kıbrıs
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