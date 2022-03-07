Tarım Bakanı Oğuz'dan Kadınlar Günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede her alanda özveriyle çalışan kadınların elde ettikleri başarılarla toplum yaşamının gelişimine büyük katkı koyduklarını vurguladı.

Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, “Kadınlarımızın çalışma yaşamında fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklere kavuşması, eğitim ve istihdam olanaklarından yararlanabilmesi, ekonomik hayatta daha görünür olması, yönetim ve karar alma mekanizmalarında çok daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kadınların yaşamın her alanına emeği, düşünceleri ve yöneticiliği ile katkı koymasının, toplumsal demokrasinin gelişmesi için elzem olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

“Üretici kadınlarımızın, tarım ve hayvancılık sektöründe, tarımsal sanayide daha aktif biçimde yer almaları, ülke üretimine olumlu bir ivme katacaktır. Bu vesileyle, üretici kadın girişimcilerimizi Bakanlık olarak her zaman desteklediğimizi ve desteklemeye devam edeceğimizi hatırlatmak isterim.

Kadının ekonomik özgürlüğünün arttığı, haklarının kısıtlanmadığı, kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın sonlandığı günlerin yakın olması temennisiyle, emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

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07/03/2022 16:51