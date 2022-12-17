Tarsan Yeni Yıl Pazarı'na Büyük İlgi

Yeni yıla sayılı günler kala, sevdiklerine hediye almak isteyenler alternatif pazarları tercih ediyor. Tarsan Gurme'nin otoparkında gerçekleştirilen Tarsan Yeni Yıl Pazarı büyük ilgi gördü. Yerli yabancı yüzlerce vatandaşın akın ettiği pazar bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

Etkinlikte gün boyu müzik ve birbirinden lezzetli yiyecek içecek stantları sizleri bekliyor.

Ayrıca Science for Kids, yüz boyama etkinliği, zıplama kalesi, el işi stantları ve çok daha fazlası Tarsan New Year’s Bazaar’da!

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17/12/2022 12:19