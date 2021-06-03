Taşbey ve Gencer’in ölüm nedeni belli oldu

Girne’de ve Lefkoşa’da ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden iki kişinin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle, kalp yetmezliği olarak belirlendi.

Polis bültenine göre, 30 Mayıs’ta Girne’deki evinde aniden yaşamını yitiren Yusuf Taşer Taşbey’in (E-64) “yeni geçirilmiş miyokart infaktüse bağlı kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aynı gün Lefkoşa’da hayatını kaybeden Turhan Gencer’in (E-57) otopsisinde de ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” olduğu anlaşıldı.

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03/06/2021 15:16