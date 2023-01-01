Tatar: 2022 uluslararası ilişkiler bağlamında önemli bir yıl oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yıl dolayısıyla BRT’ye röportaj vererek 2022 yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2022’nin yoğun aynı zamanda uluslararası ilişkiler bağlamında önemli bir yıl olduğunu belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak tanınması yolunda atılan adımların çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 77’nci Genel Kurulu’nda yaptığı ve Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanmakta olan izolasyon, ambargo ve diğer engellemelere son verilmesi gerektiği ve artık KKTC’nin tanınma zamanının geldiği yönündeki konuşmasının tarihi bir konuşma olduğunu söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelik başvurusunun kabul edilmesinin de tanınma yönünde önemli bir adım olduğunu dile getiren Tatar, “Çünkü ilk kez uluslararası bir teşkilata anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıfatı ile üye olmayı başardık, bu da önemliydi” diye konuştu.

Çeşitli farklı vesilelerle yaptığı görüşmelere de işaret eden Tatar, tüm bu görüşmelerde ve uluslararası toplantılarda KKTC’nin varlığının görülmesi için önemli çalışmalar içerisinde bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’la da 2022 yılında iletişimin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan 2021’de ortaya koyduğu ‘egemen eşitliğimiz kabul edilmeden resmi müzakere süreçlerine artık geçmiyoruz’ şeklindeki duruşlarının devam ettiğini vurguladı.

Tatar, 1 Temmuz 2022’de Güney Kıbrıs’a bir takım önerilerde bulunduğunu da hatırlattı.

Uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin de KKTC’nin zeminini güçlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi;

“Bu gelişmeler günlük yaşama da yansıyacaktır. Çünkü bütün bunlar KKTC’nin zeminini güçlendirmektedir. Zemin güçlendik sonra yatırımlar da artacaktır. Yatırımlar arttık sonra, üretim artacaktır. Bunlar arttık sonra turist akışı, öğrenci akışı ve tarımsal gelişmeler ve altyapı yatırımları ile KKTC bu coğrafyada önemli bir devlet olarak yerini almaya devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Tatar, 2022’de uluslararası ilişkiler bağlamında altyapı oluşturulduğunu, 2023’te de bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini umut ettiğini dile getirdi.

Ülkede bir takım sıkıntılar da yaşandığına işaret eden Tatar, başta yangınlar ve trafik kazalarının 2022’nin acı bir tablosu olduğunu söyleyen Tatar, halka çağrıda bulunarak özellikle trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Halkın yeni yılını da kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar herkese sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

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01/01/2023 10:05