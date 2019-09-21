Tatar, Akıncı’yı demagoji yapmakla suçladı

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı demagoji yapmakla suçladı.

Başbakan Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Benim Akıncı macera arıyor dediğim konular kendisinin sosyal medyada yazdıkları değil”dedi.

Tatar, açıklamada ifadeleri kullandı: “Akıncı demagoji yapıyor. Benim Akıncı macera arıyor dediğim konular kendisinin sosyal medyada yazdıkları değil, Rumların Maraş’ın açılması ile hidrokarbon arayışlarından biz vazgeçmediğimiz sürece görüşmeleri başlatmayacaklarını, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimiz kendilerine verilmeden, Türkiye’nin garantörlüğü sıfırlanmadan bizimle anlaşmayacaklarını bile bile Guterres çerçevesinde görüşme yapacağını açıklamasıdır. Bize göre Sayın Akıncı’nın. İddia ettiğinin aksine Kıbrıs Türkünün büyük çoğunluğu Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği, veto yetkimizin olmayacağı, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimizin verileceği bir sözde çözüme karşıdır”

21/09/2019 18:25