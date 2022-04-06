Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anadolu Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki önemli siyasi ve diplomatik gelişmeleri de tüm dünya gündemine taşıyarak Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının en büyük destekçileri arasında yerini almakta, KKTC gerçeğinin dünyaya anlatılmasının öncülerinden olmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’nı verdiği dönemde, 'Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' ilkesiyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, bir asrı geçen tecrübesiyle ulusal sınırları aşarak uluslararası kamuoyunda söz sahibi bir haber ajansı olarak bugün 102. yaşını kutluyor.

Ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru habere ulaştırmak için 142 farklı uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 3 bine yakın haber, 3 binden fazla fotoğraf, 8 infografik, 310 video yayınlayan Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 102. yılında, 100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

Siyaset ve diplomasi alanı başta olmak üzere güncel gelişmeleri kapsayan referans içerikler oluşturan Anadolu Ajansı, her geçen gün marka değerini güçlendirerek içerik üretimini artırmakta, uluslararası alandaki etkinliğini yoğunlaştırmaktadır.

Anadolu Ajansı, yeni vizyon ve misyonu ile Türkiye merkezli küresel bir haber ajansına dönüşme adımlarını, büyük bir kararlılıkla atmaya devam etmektedir.

41 merkezdeki ofisi ve 100 ülkedeki temsilciliğiyle global bir marka haline gelen Anadolu Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki önemli siyasi ve diplomatik gelişmeleri de tüm dünya gündemine taşıyarak Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının en büyük destekçileri arasında yerini almakta, KKTC gerçeğinin dünyaya anlatılmasının öncülerinden olmaktadır.

Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları sıralamasında ön sıralarda yer alan Anadolu Ajansı’nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, tüm çalışanlarına ve yöneticilerini tebrik ederek teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının artarak süreceğine olan inancımı yinelemek istiyorum."

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06/04/2022 14:56