Tatar: Bu olaylar iki halkın iç içe yasamasını mümkün kılmamaktadır

1974’te gerçekleştirilen Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 4 aylık ve 15 yaş arasındaki yaşlarda 14 çocuk, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla bugün Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

1974 öncesinde, Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılar neticesinde büyük kayıplar verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, evlerinden alınan, otobüsleri yolda durdurulup katledilen Kıbrıslı Türklerin acısının halen hafızalarda olduğunu kaydederek “Bugün, Muratağa-Sandallar’da, 14 yavrumuzu, yıllardan sonra defnediyoruz. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırıların insanlık adına utanç verici olduğunu ve Kıbrıslı Türkleri derinden yaraladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın gözü önünde yaşananların insanlık namına ibret verici olduğunu söyledi.

1963-1974 arası Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı saldırıların neticesinde yaşadıklarının; Kıbrıs’ta halkların artık iç içe yaşamasını mümkün kılmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ın bir Yunan adası olması için yapılan saldırıların 1974 Mutlu Barış Harekatı ile son bulduğunun altını çizdi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış olacaksa yaşanan acıların dikkate alınması gerektiğinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği için adadaki varlığının ve etkin fiili garantörlüğünün bu bağlamda önemine vurgu yaptı.

KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek Kıbrıslı Türklerin KKTC devletinde huzur ve güven içerisinde yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, olası bir çözümün egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm olmasının önemine değindi.

1974’te gerçekleştirilen Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 14 yavrumuzun uzun çalışmalar sonucunda kimliklerinin teşhis edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaları yürüten herkese yürekten teşekkür etti.

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26/12/2020 15:57