Tatar: Görevimiz, potansiyeli çok yüksek olan bu cennet vatanı geliştirip kalkındırmaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5. KKTC Malatyalılar Kültür Derneği’nin Malatya köyü muhtarlık binasında yapılan genel kuruluna katıldı.

Genel kuruldaki konuşmasında, Malatya’nın Kıbrıs Türkü için önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya halkıyla et ve tırnak gibi olduğunu, KKTC’nin güçlenmesi ve Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin yaşatılması için bu kutsal mücadeleyi, birlikte sürdürmekte olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 1571’den sonra dönem dönem Kıbrıs Adası’nda Türk nüfusunun, o zamanın Ortodokslarından daha fazla olduğunun kayıtlarda bulunduğunu dile getirip 1974’ten sonra güneydeki nüfusun arttığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimse bize, ‘buraya nüfus aktardınız’ diyemez… Buradaki mücadelemiz için elbette 1974’ten bu yana adaya gelmiş ve mücadelemize katılmış insanların vatandaş olması, en doğal haktır. Adada iki ayrı halktan biri olan Kıbrıs Türk halkı, en az Rumlar kadar egemendir. Bizim temel dayanağımız budur. Onlar devlet sahibiyse biz de devlet sahibiyiz, bu bizim hakkımızdır.

Hedefleri; Kıbrıs Türk halkını bu adadan temizlemek, federasyon dedikleri masalla Anayasal oyunlarla bizim Anadolu ile aramızdaki bağları koparmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona ermesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, her zaman yanımızda olmuştur. Aramızdaki bağları kimse koparamaz. Görevimiz, potansiyeli çok yüksek olan bu cennet vatanı geliştirip kalkındırmaktır.”

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03/04/2023 09:37