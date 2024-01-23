Tatar: “Her yere gitmem mümkün değil, seçerek gidiyorum” 

Tatar, yeniden aday olmak için parti desteğinin şart olduğunun altını çizdi.

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23/01/2024

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Tatar: “Her yere gitmem mümkün değil, seçerek gidiyorum” 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “çok geziyor” eleştirilerini yanıtladı.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan  Tatar, “Aday olacak mısınız?” sorusunu yanıtlarken ilginç yanıtlar verdi.

“Her yere gidemem, seçerek gidiyorum” diyen Tatar, yeniden aday olmak için parti desteğinin şart olduğunun altını çizdi.

Tatar, “ Sanki ben adaylığımı ilan etmişim gibi bir hava yaratıldı. Hayır öyle bir şey yok. Niyetliyim. Sağlığım yerinde, tecrübe edindim. Parti desteği alırsam aday olabilirim, yeniden. Kazanmak iddiasıyla yeniden aday olurum” dedi

23/01/2024 16:42
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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