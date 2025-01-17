Tatar: Hükümet bu konuda çalışacak…  

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin bedelli askerlik paralarının 13 bin sterline yükseldiğini bu konuda hükümete telkinde bulunduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk alan Tatar “13 bin sterlin çok fazla. 7-8 bin sterlin olması gerek. Bu rakamı indirin dedim hükümete. Başbakan Ünal Üstel İngiltere’ye gidiyor ona da söyledim. İnşallah düzeltecekler” dedi.