Tatar, Kaya Başkanlığındaki Voleybol Federasyonu Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Enver Kaya başkanlığındaki Voleybol Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, tüm kısıtlamalara ve izolasyonlara rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası temaslar yaptığını ve ülkeyi başarıyla temsil ettiklerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tecrübeli sporcuların tecrübelerini yeni nesillere aktarmasının önemini vurguladı.

Tatar, devletin maddi ve manevi olarak sporculara destek çıkmasının öneminin altını çizdiği konuşmasında, sağlam devlet yapısı ve örgütlenmenin gerekliliğine değindi.

Pandemi sonrası ekonominin gelişmesi temennisinde bulunan Tatar, spor alanında yapılacak destek için güçlü bir ekonomi gerektiğini belirtti.

Tatar’a voleybol alanında yapılan faaliyetleri aktaran Enver Kaya ise, sporun içinden gelen biri olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamında spora verdiği önemin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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29/05/2021 14:31