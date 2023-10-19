Tatar, Kazakistan Astana Kadın Hentbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hazırlık maçları ve antrenmanlar yapmak için ülkede bulunan Kazakistan Süper Ligi’nde mücadele eden Astana Kadın Hentbol Takımı'nı kabul etti.

Kabulde, Kazakistan Astana Kadın Hentbol Takımı Teknik Direktörü ve oyuncularına, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Hentbol Federasyonu Üyesi Işılay Ever ve Sertaç Bozatlı eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kazakistan’dan gelen kadın hentbol takımını ülkede görmenin ve ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından gelen bir takımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde antrenman ve maçlar yapmasının bir sporda bir açılım olduğunu belirterek, gözlemci üye olunan Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla karşılıklı olarak organizasyonlarda yer alınmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporda ambargoların kırılması ve gençlerin uluslararası sporcularla müsabaka yapmaları için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan da konuşmasında Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasının ardından sporda Türk devletleri ve Azerbaycan ile bir yakınlaşma olduğunu belirterek, temasların kurulmaya başlandığını söyledi.

Hentbol Federasyonu Başkanı Arıkan, imkan sağlanması durumunda Türk Devletleri’nin yer aldığı organizasyonların düzenlenebileceğini kaydetti.