Tatar, KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye olarak kabul edilmesini “Bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Değerli halkım, büyük bir gururla duyurmak isterim ki devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü kazanmıştır. Devletimiz, uluslararası bir örgütte ilk kez Anayasal adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu statüyü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesilesidir.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde oy birliğiyle kabul edilen gözlemci üyeliğimiz, bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TC Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, bu mutluluğu bize yaşatmak için canla başla çalışan Türk diplomasisine ve bizi destekleyen tüm üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

KKTC'nin uluslararası bir örgüte daha katılması, apayrı bir öneme haizdir. Seçildiğim günden beri, yarım asrı aşkın bir süredir müktesep haklarından, yani egemenliğinden ve uluslararası statüsünden mahrum bırakılarak insanlık dışı izolasyona maruz tutulan halkımı, bu zulümden kurtaracağımıza dair bir vizyon ortaya koymuştum. En son TC Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz eylül ayında 77. BM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu, KKTC'nin resmen tanınma çağrısıyla ivme kazanan bu mücadelemiz, yeni bir uluslararası üyelik statüsüyle başarıyla devam etmektedir.

Cumhuriyetimizin 39. yılını kutlayacağımız bu günlerde statümüzü ileriye taşıyan bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak, onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğimizi bu vesileyle yinelemek istiyorum.

Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde kazanmış olduğumuz gözlemci üye devlet statümüz, tüm halkımıza ve büyük Türk Milletine hayırlı olsun.”

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11/11/2022 11:16