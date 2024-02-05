Tatar: “Kötü alışkanlıklardan uzak durarak kansere yakalanma riskini azaltabiliriz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Kanser Günü dolayısı ile mesaj yayımladı, kötü alışkanlıklardan uzak durularak kansere yakalanma riskinin azaltılabileceğini kaydetti.

“Kanser maalesef en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak yerini koruyor ve her geçen gün daha fazla insanı etkileyerek dünya genelinde artış gösteriyor.” diyen Tatar şöyle devam etti:

“Kalıtsal kanserler hariç kanser oluşumunda çevresel faktörler önemli rol oynamaktadır. Gelişen bilim bize kanserin erken müdahale ile tedavi edilebilir olduğunu göstermektedir.

Alkol ve hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve tütün ürünleri gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, kanserle mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız.

4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.”