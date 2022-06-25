Tatar, Lütfi Özter’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gazeteci, yazar ve öğretmen Lütfi Özter’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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25/06/2022

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Tatar, Lütfi Özter’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gazeteci, yazar ve öğretmen Lütfi Özter’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, mesajında Lütfi Özter’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, Özter’in yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın taziye mesajı şöyle:

“Lütfi Özter'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Lütfi Özter, yüreği vatan sevgisiyle dolu beyefendi kişiliği ile kurucu meclis üyeliği, TMT eğitim komutanlığı, öğretmen, TÜRK-SEN genel sekreterliği, Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği genel sekreterliği, gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olarak Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şehit çocuğu da olan Lütfi Özter'e Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

25/06/2022 14:24
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TAGS: Tatar, Lütfi Özter
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