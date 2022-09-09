Tatar: Milli mücadele şehitlerimiz ölümsüzdür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Eylül Cephesi direnişçilerinin şehit oluşunun 65. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1957 yılı eylül ayının ilk günlerinde şehit düşen 9 Eylül Cephesi direnişçilerini saygı ve minnetle anarak, milli mücadele şehitlerinin “ölümsüz” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Eylül Cephesi direnişçilerinin şehit oluşunun 65. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

9 Eylül Cephesi’nin öneminden bahseden Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rum Ortodoks Kilisesi ile Rum-Yunan liderliğinin öncülüğünde yürütülen, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etme mücadelesi devam ederken, 1955 yılında kurulan Rum terör örgütü EOKA, Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılarını yoğunlaştırmıştı. EOKA terör örgütünün hedefi; Kıbrıs Türk halkını yok etmek, Kıbrıs’ı bir Helen Adası yapmaktı.

Kıbrıs Türk halkı bu saldırılara karşı tamamen savunmasız bir durumda olup Türk bölgeleri ve Türk köyleri de büyük bir tehdit altındaydı. İnsanlarımız katlediliyor, göçe zorlanıyordu. İşte, bu ağır koşullar altında Kıbrıs Türk halkını saldırılardan korumak amacıyla halkımızın bağrından doğan ilk direniş örgütlerimizden biri de 9 Eylül Cephesi’dir. 9 Eylül Cephesi adını, Lefkoşa’nın fethinin ve İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun tarihi olan 9 Eylül’den almıştı.

EOKA terör örgütünün halkımıza yönelik silahlı saldırıları devam ederken, 9 Eylül Cephesi direnişçilerinden Ulus Ülfet, Kubilay Altaylı, İsmail Beyoğlu ve Mustafa Ertan; EOKA saldırılarına karşı halkımızı korumak amacıyla 1957 yılı eylül ayının ilk gününde su borularından el yapımı bomba imal ederken meydana gelen patlama sonucunda ağır bir şekilde yaralanmış; biri olay yerinde diğerleri ise kaldırıldıkları hastanelerde şehit düşmüştür.”

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinin kolay olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, büyük acılar yaşandığını kaydederek, “Geçmişe takılıp kalmıyoruz ama geçmişten ders alarak Anavatan Türkiye ile birlikte yolumuza ve mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz asla mümkün değildir. 9 Eylül Cephesi direnişçilerinin şehit oluşunun 65. yıl dönümünde onları ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

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09/09/2022 14:39