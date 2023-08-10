Tatar, mücahit Baha Dizdarlı’yı ziyaret etti

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10/08/2023

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Tatar, mücahit Baha Dizdarlı’yı ziyaret etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit Baha Dizdarlı’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, milli mücadele tarihinde büyük hizmetleri bulunan, bayraktarlık ve sancaktarlıkta görev alıp Dr Fazıl Küçük ile birlikte görev icra eden Baha Dizdarlı’yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlete verdiği üstün hizmetlerden ve topluma faydalı iyi evlatlar yetiştirmesinden dolayı Baha Dizdarlı’ya teşekkürlerini sundu.

10/08/2023 19:00
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TAGS: Tatar, mücahit Baha Dizdarlı’yı ziyaret etti
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