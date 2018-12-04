Tatar, Spehar’la bir araya geldi

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bir araya geldi.



UBP Genel Merkezi’nde dün gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Kıbrıs sorununda gelinen son aşama konuşuldu. Görüşmede, müzakere masasının yeniden kurulması halinde, müzakerelerin yönteminin nasıl olması gerektiği konusu da ele alındı.



Görüşmeye Spehar’ın heyeti ve UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve Gazi Mağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.





