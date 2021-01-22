Tatar: Tüm vatandaşlara geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin tüm birimleriyle birlikte olası afetlere karşı her zaman hazır olduğunu vurguladı.

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22/01/2021

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Tatar: Tüm vatandaşlara geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin tüm birimleriyle birlikte olası afetlere karşı her zaman hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün meydana gelen deprem nedeniyle yayınladığı mesajda, saat 16.27’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ülkenin bir çok yerleşim yerinde hissedildiğini belirtti.
“Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir” diyen Tatar, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.

22/01/2021 09:38
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TAGS: ersin tatar
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