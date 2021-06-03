Tatar ve Anastasiadis çevrim içi bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Anastasiadis bugün online görüşme ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un dün yayımladığı yazılı açıklamasına göre, dün sağlanan mutabakat doğrultusunda geçiş kapılarının açılması kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bugün saat 10.15’te çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak.

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03/06/2021 09:58