Tatar: Vergi yasalarında değişiklikler gündemde

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.15’te çalışmalarına başlayan Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemelerine yer verildi.

Bu bölümde Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un gelecek birleşim Toplantılarına İlişkin kararı okundu..

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Buna göre Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla 12-29 Kasım tarihlerinde yapılacak bütçe çalışmaları nedeniyle 11-18 ve 25 kasım tarihlerindeki toplantılarında yasama ve denetim görevlerinin birlikte yapılması kararı oy birliğiyle onaylandı…

Bu süre zarfında Meclis haftada bir toplanacak, hafta arasındaki diğer günlerde komite çalışmaları yapılacak…

Genel Kurul’da daha sonra YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkereler de bilgiye getirildi…

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara yer verildi…

İlk güncel konuşmayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Genel Ekonomik Durum” konusunda yaptı.

Meclis’te bütçe dönemine gelindiğini belirten Erhürman, Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolüne ilişkin hala cevaplanmamış soruları bulunduğunu söyledi.

Erhürman, 20 Temmuz’da imzalanan anlaşmayla 1 milyar 215 milyon TL’nin aktarılacağından bahsedildiğini ancak bunun daha sonra 750 milyon TL olduğunun ortaya çıktığını belirterek, 20 Temmuzda imzalanan anlaşmanın neden 10 eylülde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini sordu.

Bugüne kadar ne kadar Türkiye’den kaynak aktarıldığını da soran Erhürman, hükümete yeni yapılacak anlaşmaya ilişkin sorular yöneltti.

Bütçe gelirlerde öngörülenin çok üzerinde artış olduğu yorumunda bulunan Erhgürman, buna ilişkin açıklama da istedi.

Erhürman’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu yanıtladı

Amcaoğlu, bütçelerin devletin bütçesi olduğunu kaydederek, bırakılan erozyon nedeniyle 225 milyonluk bir açıkla karşı karşıya kaldıklarını belirtti..

Bakan Amcaoğlu, Bir önceki hükümetin imzalaması gerekenden 212 gün sonra imzalanan ve 750 milyon TL’lik aktarımı da içeren anlaşmanın imzalandığını ve 653 milyonun ülkeye ulaştığını açıkladı.

Gelinen noktada ne savunma ne de cari borç kısmında beklenen bir alacağın söz konusu olduğunu belirten Amcaoğlu, geriye kalan 97 milyonun da önümüzdeki hafta içinde aktarılacağını vurguladı.

Amcaoğlu, ülkenin protokollere imza atabileceğini ancak kendi ödevini yapmak durumunda olduğunu kaydederek, 2020 bütçesi içerisinde 1 milyar 400 milyonluk TC’den aktarılacak kaynakların da şekillendiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Yerel bütçeden 40 milyon TL aktarıldığını belirten Amcaoğlu, “yollarla ilgili kaynak aranıyor şeklindeki açıklamalarını çocukluğuna veriyorum” dedi.

Amcaoğlu, Türkiye ile hazırlanan ekonomik programın 2020-21 ve -22’yi kapsayacağını da açıkladı…

Başbakan Ersin Tatar da herkesin ülkenin geleceği ve refahı içerisinde çalıştığını ve herkesin birbirini anlaması gerektiğini söyledi.

Gelinen aşamada yeni bütçenin meclise sunulduğunu, Türkiye ile yeni protokolün imzalanması için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tatar, Meclis’ten bütçe geçene kadar olan sürede anlaşmanın yapılması gerektiğini belirtti…

Tatar, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için yerel gelirler, mahalli gelirler, ekonominin kayıt altına alınabilmesi gerektiğini; yatırımlara kaynak aktarabilmenin de olması gerektiğini belirterek, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmesine önem verdiklerini söyledi..

Yasanın kendilerine hayat pahalılığını ödemesini emrettiğini bunun için yüzde 10luk bir kalem ayrıldığını, bunun üzerinde gerçekleşmesi halinde bunu da ödemek durumunda olduklarını kaydeden Tatar, şu anda sabit bir durumun söz konusu olduğunu, istikrar devam ederse bütçe hedeflerinin tutturulacağını aktardı.

Öngörülen bütçedeki 550 milyon TLlik açığın gelirlerin artırılmasıyla kapatmayı hedeflediklerini, ekonomiyi kayıt altına almaları gerektiğini belirten Tatar, vergi yasalarında bazı değişikliklerin de gündemde olduğunu kaydetti.

Tatar, Ekonomiyi geliştirmenin ve kayıt altına almanın hedefleri olduğuna da vurgu yaptı.

Kaynak:BRT

05/11/2019 14:17