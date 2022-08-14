Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin yanan tesisini ziyaret etti

Tatar, yanan Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait deniz kenarındaki restorandı ziyaret etti.

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14/08/2022

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Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi'nin yanan tesisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yanan Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait deniz kenarındaki restorandı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yanan tesisi ziyaretinde Tatar’a Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar eşlik etti.

Tatar ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Belediyenin yanan tesisi tez zamanda tamir edilerek belde ve ülke halkına hizmete yeniden başlayacağına inanıyorum” dedi.

Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin önemli faaliyet ve hizmetlerde bulunan, başarılı bir belediye olduğunu kaydetti.

 

14/08/2022 14:32
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TAGS: Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi, yanan tesis,
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