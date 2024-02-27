Tatar’a 'Asrın Felaketinde Jandarma' isimli kitap takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Orhan Sırma’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Jandarma Albay Orhan Sırma, 6 Şubat depreminde jandarmanın faaliyetlerini konu alan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın deprem bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili fotoğrafların da bulunduğu “Asrın Felaketinde Jandarma” isimli kitabı takdim etti.

Kitap takdiminden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak acının dinmediğini belirterek, depremde yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet ailelerine de sabırlar diledi.