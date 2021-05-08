Tatar'dan, Mescid-i Aksa Saldırısında Yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a Geçmiş Olsun Mesajı
08/05/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şöyle dedi:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."