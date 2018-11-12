Tatar'dan Özersay'a destek Akıncı'ya eleştiri!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye ve Dışileri Bakanı Özersay’ın Kıbrıs konusundaki duruşlarının çeliştiğine" dikkati çekti.

Ersin Tatar, “Türkiye’nin masaya alternatif çözümler koyduğunun Rum lider tarafından açıklandığı, Rum tarafı ile ortak bir vizyon bulunmadığının Dışişleri Bakanı Özersay tarafından ifade edildiği bir ortamda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ısrarla federasyondan başka çözüm şekillerini görüşmeyeceğini söyleye durmasının Kıbrıs Türkü için büyük bir hata olduğunu” vurguladı.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Dörtlü koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son açıklamarının ardından Rum tarafı ile müzakerelerin başlaması için ortak bir vizyon olmadığını açıkladı.

Esasen ben de geçen hafta içinde yaptığım açıklamada Anastasiadis’in açıklamaları ile Rum tarafı ile bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığının bir kez daha ortaya çıktığına işaret etmiş, yapmamız gerekenin , birlik içinde Devletimize sahip çıkmak ve uluslararası camia içinde hak ettiğimiz yeri almanın yollarını bulmak olduğunu vurgulamıştım.

Anavatan Türkiye’nin tutumu ise belli olmuştur. Rum lider Anastasiadis söz konusu basın toplantısında, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun kendisine konfederasyon önerdiğini belirtmiştir. Demek ki Türkiye, olması gerekeni yapmış ve alternatif fikirleri ortaya koymaya başlamıştır.

Ne var ki, bir yıl kadar önce Avrupa Birliği çatısı altında iki Devlet’li çözüme sıcak baktığı basına yansıyan ve bunu yalanlamayan Sayın Akıncı’nın şu sıralarda federasyondan başka çözümü görüşmeyeceğini ortaya koyması, Türkiye ve KKTC Dışişleri Bakanı ile çelişmesi, Rum liderin tutumunu görmezden, duymazdan gelmesi hayli ilginçtir.

Bize göre, Sayın Akıncı gerçekleri görmeli ve Rum tutumu karşısında alternatif çözüm şekillerini diğer ülkelerin yetkilileri ve BM ile yaptığı tüm temaslarda dile getirmelidir.”