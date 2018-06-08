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Telekomünikasyon Dairesi’nden son çağrı

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Mart’a kadar olan borçların 18 Haziran’a kadar kapatılması gerektiğini duyurdu

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08/06/2018

Telekomünikasyon Dairesi’nden son çağrı
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Telekomünikasyon Dairesi, 31 Mart’a kadar olan borçların 18 Haziran’a kadar kapatılması gerektiğini duyurdu.

Duyuruda, 31 Mart sonu itibarıyla hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği bildirildi; 30 Kasım 2017 ayı sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının ise iptal edileceği ve aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

 

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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, borç, haber kıbrıs
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