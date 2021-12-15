TİKA, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı Kurdu

TİKA tarafından geliştirilerek öncesinde farklı ülkelerde uygulanıp başarılı sonuçlar elde edilen proje ile klasik üretim yöntemleri yeni teknolojilerle buluşturularak, KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde kurulan Cezeri Labaoratuvarı ile öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin, prototip tasarım ve üretiminin yanı sıra ARGE çalışmaları gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak.

Kurulan laboratuvarda, çeşitli tipte 3 boyutlu yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

TİKA tarafından akademisyenlere 5 gün boyunca eğitim verildi

Bütün ekipmanları Türkiye’den getirilen laboratuvarın kurulumu sonrası, TİKA tarafından görevlendirilen uzmanlarca üniversitede görev yapan akademisyenlere 5 gün boyunca eğitim verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki devlet vakıf üniversitesinden birisi konumunda olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nde kurulan laboratuvarda; Elektrik Elektronik, Mimarlık, Çevre Bilimleri, Tarım, Diş Hekimliği, Bilişim Sistemleri ve Eczacılık Bölümlerinden eğitime katılan 12 öğretim elemanı eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. Eğitimin son gününde Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in de katılımı ile gerçekleştirilen törende sertifikalar hak sahiplerine teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Lefke Avrupa Üniversitesi 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, kendisine eğitim alan öğretim görevlileri tarafından tanıtım yapıldı. Ziyarette Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rektör Yardımcıları ve TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da hazır bulundular.

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15/12/2021 11:17