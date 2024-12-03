: Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği Başkanı Zehra Güçhan Topcu, engellilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen duyarlı bir toplum yaratılması gerektiğini kaydetti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan, bir fizyoterapist olarak engelli bireylerin ve ailelerinin ülkedeki koşullarda ne kadar zorlandığını, yaşama nasıl katılmaya çalıştıklarını gözlemlediğini söyleyen Topcu, “Bu yıl, geçen yıla göre ne yaptık sorusu akla gelmeli” dedi.

Engel durumuyla hayata başlayan veya sonradan böyle bir durumla karşılaşan bireylerin yaşamında fiziksel aktivitenin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Topcu, engelli bireylerin spor aktivitelerini artıracak politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarının dünyada yaygın hale gelmesine rağmen ülkede bu alandaki çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Zehra Güçhan Topcu, şunları da kaydetti:

“Bu uygulamalar için rehberler oluşturulup öğretim elemanlarının yetişmesi ile fiziksel aktivite alanları olan parkların, kapalı spor salonlarının, yürüyüş yollarının engelin her türü için ulaşılabilir ve erişilebilir olması, engelli bireylerimizin fiziksel aktivite olanaklarını destekleyecektir.”