Töre: Anavatan ile kederde ve sevinçte her zaman birlikteyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, CHP Genel Başkanı Özel’i yeni görevinden dolayı kutlayarak 15 Kasım’da KKTC’de görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

CHP’nin eski Genel Başkanı ve Barış Harekatı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’i de saygı ve rahmetle anan Töre, Türkiye’de Kıbrıs meselesinin partiler üstü bir konu olarak görülmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

15 Kasım’ın sadece KKTC’nin değil tüm Türk milletinin bayramı olduğunu vurgulayan Töre, KKTC’nin ortadan kalkmasını isteyen birçok çevreye karşın bağımsızlık ve cumhuriyetten asla vazgeçilemeyeceğini söyledi.

Barış Harekatı sonrası barış ve güvenlik içinde yaşadıklarının altını çizen Töre, Anavatan ile kederde ve sevinçte her zaman birlikte olduklarına değindi.

-Özel ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptı

CHP Genel Başkanı Özel de konuşmasında ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ne yapmayı istediklerini ifade ederek bu ziyaretin KKTC’nin kuruluş bayramına denk gelmesinden dolayı büyük kıvanç duyduklarını belirtti.

Özel, KKTC’yi “yavru vatan” deyiminin aksine “kardeş ülke” olarak gördüklerini vurgulayarak parti olarak bundan sonraki süreçte Kıbrıs konusunda çok daha fazla iletişimde olmak istediklerini ifade etti.

KKTC’de bulunan tüm siyasi partilerle yakın temas halinde olmak istediklerini dile getiren Özel, Başkan Töre nezdinde Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekillerine selamlarını iletti.

Kabulde, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Şifa Çolakoğlu da yer aldı.