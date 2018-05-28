Töre: Değişim için geliyoruz



Ulusal Birlik Partisi'nden verilen bilgiye göre, “Bölgenin çehresini değiştirmek için yola çıktık” diyen Töre, hizmet için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.



Töre ve Meclis üyesi adayları programları çerçevesinde Minareliköy İlkokulu, Demirhan İlkokulu, Cihangir- Düzova İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik Sağlık Ocağı, Değirmenlik Belediyesi ve Şubelerini, Balıkesir İlkokulu, Demirhan Polis Karakolu ve Bölge esnaflarını ziyaret etti.



Yaptığı ziyaretlerde, bölgeye hizmet için yola çıktığına söyleyen Töre, şunları kaydetti:



“Güçlü bir ekiple yola çıktık, amacımız bölgemize ve ülkemize hizmet vermek. Bizler görevi devraldığımızda hem halkımız, hem ülkemiz hem de ülkemize gelen misafirler görecek ki, Değirmenlik ve bölgesinin çehresi değişmiş, her bir köşeye eşit hizmet gitmiş, ayrım yapmadan, ayrıcalık gözetmeden tüm sorunlarla mücadele edilmiş…Bizler bu bilinçle, alışılagelmiş hizmet anlayışının dışında, sadece maaş ödeyen bir Belediye olmayacağız. Halkımıza, halkımızla birlikte hizmet götüreceğiz.”