Töre: Gençlerin KKTC bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Best Model of the World yarışmasına KKTC'yi temsilen katılacak Nazlıcan Gökçin ve Tuğberk Demirkent’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, kabulde konuşan organizasyonun Kıbrıs temsilcisi En Moda Direktörü Özer Akkeleş, 16 Aralık’taki yarışmada gençlerin KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş vereceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, gençlerin yapılacak organizasyonda güzel neticeler almasını diledi.

KKTC vatandaşı birçok gencin uluslararası alanda birçok başarılar elde ettiğini anımsatan Töre, bunun kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Töre, Kıbrıslı Türk gençlerin dünyadaki gençlerden hiçbir eksik tarafı bulunmadığını ifade ederken inandıkları dalda azimle mücadele eden birçok gencin başarı öyküleri bulunduğunu vurguladı.

Başkan Töre, gençlerin KKTC bayrağını en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



18/11/2022 11:45