Töre, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti

ads ads ads ads
08/09/2023

ads
Töre, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel himayelerinde ülkede bulunan Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde çocuklara hitap eden Töre, KKTC’nin onların da vatanı olduğuna değinerek, tarihi ve yaşanılanları çok iyi bilmelerini istedi.

Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin mensupları olduğuna işaret eden Töre, KKTC’nin şehitlerin ve gazilerin verdiği mücadele ile kurulduğunu söyledi.

Türkiye’nin kendilerinin Anavatanı olduğunu ifade eden Başkan Töre, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünde birleştiklerini kaydetti.

Vatanın daha ileriye gitmesi için herkesin mücadele verdiğini vurgulayan Töre, çocukların da bayrağına ve devletine sahip çıkarak, daha iyisini yapmak için çalışmasını diledi.

Töre, kabulde çocukların sorduğu soruları da yanıtladı.

08/09/2023 16:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Töre, Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.