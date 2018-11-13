Töre: Sınır kapıları iki devletliliğin zeminini oluşturmaktadır

Gümrük kapıları ve geçişlerin iki halkın ve üçüncü ülkelerden gelen insanların yaşamlarını kolaylaştıran noktalar olduğunu ifade eden Töre, Birleşik Kıbrıs’a veya Federasyon tezlerine ulaşılması mümkün olmazken, güven sıkıntısına kısmen de olsa hizmet eden geçiş kapılarının açılmasının iki halkın da menfaatine olduğunu belirtti.

Töre, devletten devlete geçişlerin en açık ifadesi olan sınır kapılarının, iki devletliliğin zemini olduğunu da kaydetti.

Töre, “Rumlarla ortak vizyonumuz, yokken sınır kapılarının açılması Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs olgusunun pekişmesine yardımcı olmaktadır. Rum zihniyetiyle ne yönetimi ne de denizlerdeki zenginlikleri paylaşamayacağımız anlaşılmaktadır. Zemini daha da zora sokan Rum-Yunan Liderlerinin söylemleri ve yaklaşımları bizleri derin uykudan uyandırmalı ve devletimize dört elle sarılmalıyız. Atatürk’ün bağımsızlık aşkı Kıbrıs Türk halkına da ışık olmalıdır” dedi.