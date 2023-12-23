Töre: Terör odakları emellerine asla ulaşamayacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, davet üzerine konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, Ankara’daki temaslarına İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı’nı ziyaret ile başladı. Töre’ye ziyaretinde, UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli de eşlik etti.

Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, “bir davaları olduğunu, Türk-İslam coğrafyalarında yaşanan acıların ortak” olduğunu söyledi.

Gazze’de yaşananları “insanlık dramı ve soykırım” diye nitelendiren Töre, gerçekleştirilmeye çalışılan Siyonizm hareketini nefretle kınadıklarını dile getirdi.

6 Mehmetçiğin şehit düşmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Töre, Anavatan Türkiye ile sevinçte olduğu gibi tasada ve kederde de bir olduklarını vurguladı.

Türk milletinin bir parçası olduklarına işaret eden Töre, Kıbrıs Türkleri olarak Mehmetçikleri kahraman olarak gördüklerini kaydetti.

Vatan toprakları için can vermeye devam edildiğini söyleyen Töre, terör odaklarının emellerine asla ulaşamayacağını belirtti.

Töre, içinde bulunduğumuz haftanın Kıbrıs Türkler için zor ve acı dolu günlerin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, kanlı noel başta olmak üzere bir elim hadisenin bu dönemde yaşandığını hatırlattı.

Ankara temasları boyunca Kıbrıs’ı ve Kıbrıslı Türklerin mücadelesini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Meclis Başkanı Töre’ye Ankara ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.