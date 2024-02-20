Töre, TİKA Lefkoşa ofisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa ofisini ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre’yi ziyareti sırasında TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan ve diğer yetkililer karşıladı.

Töre burada yaptığı açıklamada, TİKA’nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, dünyanın birçok bölgesinde yapılan katkıların önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geçmişinden aldığı güçle bir cihan devleti olma yolunda ilerlediğine vurgu yapan Töre, Türk milletinin tarihinde büyük devletler kurduğunu dile getirdi.

Bu nedenle yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım eden anlayışın Türk milletinde her daim hakim olduğunu ifade eden Töre, TİKA’nın da bu anlayışla hareket ettiğini gözlemlediklerini belirtti.

KKTC’nin Türk milletinin en önemli milli davalarından biri olduğunu söyleyen Töre, TİKA’nın ülkede yaptığı çalışmaların kendilerine büyük bir güç kattığına değindi.

Töre, Kıbrıs Türkü için Anavatan Türkiye ile onun askeri ve kurumlarının vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

-Özcan

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan da çalışmaları hakkında Başkan Töre’ye bilgiler verirken 5 yıldır faaliyette oldukları KKTC ofisinde 170’e yakın faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.