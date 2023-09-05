Töre, Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme günü törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme günü nedeniyle bölgede yapılan törenlere katıldı ve mesaj yayınladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre mesajında, Yeşilırmak direnişini Kıbrıs Türk halkının direnişinin en güzel örneklerinden biri olarak niteledi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme Gününün yıldönümünü idrak ediyoruz. 1974 sonrası KKTC sınırlarının şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Yeşilırmak, aynı zamanda her türlü olanaksızlıklara rağmen esaret altında yaşamayı asla kabul etmeyen Kıbrıs Türk halkının direnişinin en güzel örneklerinden biridir.

Yaşanan acılar ve verdiğimiz mücadele bizlere Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün elzem olduğunu göstermektedir. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, mücadeleci halkımızı bir kez daha selamlıyorum.”