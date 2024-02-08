Trafik Denetimleri: 48 araç trafikten men edildi

7 Şubat 2024 tarihinde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1,976 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda, 423 araç sürücüsü çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle rapor edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde, 237 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanırken yakalandı. Alkollü araç kullanımı konusunda ise 13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken tespit edildi. Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma suçları da gündemdeydi; bu kapsamda 2 sürücüye işlem yapıldı.

Cep telefonu kullanımı sırasında sürüş yapmak, yine sıkça rastlanan bir ihlal oldu ve 70 sürücü bu sebeple ceza aldı. Emniyet kemeri kullanmamak ve sigortasız araç kullanmak gibi suçlar da denetimler sırasında tespit edilen diğer ihlaller arasında yer aldı. Ayrıca, 30 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanırken, 1 kamyon sürücüsü ise trafiğe çıkış saatlerine uymamak suçundan rapor edildi. Diğer trafik suçlarından dolayı da 61 sürücüye işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda ayrıca, trafik kurallarına uymayan 48 araç trafikten men edildi.