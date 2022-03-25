Triatletler İskele’de Sprint ve Olimpik Duatlon Yapacak
25/03/2022
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu sezonun 3üncü yarışını bu Pazar İskele’de gerçekleştiriyor
Ülkemizin son yıllardaki en popüler sporlarından biri olan triatlonda 2022 sezonunun 3üncü yarışı bu Pazar İskele’de gerçekleşecek. Triatlon sporunun sezon başı yarışlarından olan ve soğuk havalarda suya girilmeden gerçekleşen 3 spor branşından oluşan duatlon yarışlarının 3üncüsü bu Pazar hem olimpik hem sprint mesafede düzenlenecek.
Koşu, bisiklet ve tekrar koşu yarışlarından oluşacak duatlon yarışı federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar sponsorluğunda Long Beach sahilinde gerçekleşecek.
Olimpik mesafede sporcular 10 kilometre koşu ile yarışa başlayacak, daha sonra 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Sprint mesafede yarışacak sporcular ise 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2,5 km koşu ile yarışı tamamlayacak.
TOPLAM 51 SPORCU
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun bu sezonki üçüncü organizasyonunda sporcular ilk kez olimpik duatlonda yarışacak. Triatlonun zorlu yarışlarından olan olimpik duatlonda 42, sprint duatlonda ise 9 sporcu mücadele edecek. Toplam 51 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonun start listesi şöyle:
OLİMPİK DUATLON
KADINLAR
Yara Toaimah - Ferdi
Mine Devrim – Tüfekçi S.K.
Aslı Simay Yazıcı – Tüfekçi S.K.
Melda Ünal – Ares S.K.
ERKEKLER
Metin Kuşkurdan - Aspava S.K.
Asaf Yiğittürk - Ferdi
Muhammed Hizan - Ferdi
Teoman Ibili - Ferdi
Mehmet Korkut - Aspava S.K.
Kemal Elektrikçi - Ares S.K.
Demir Moda - Tüfekçi S.K.
Çağan Kutgüner - Ferdi
Erim Debreli - Ares S.K.
Emre Yazıcı - Tüfekçi S.K.
Alexey Shchukin - Ferdi
Kerem Güneser - Tüfekçi S.K.
Hasan Deniz Akbora - Aspava S.K.
Emre Özbilge - Ares S.K.
Halil Kaçmaz - Ares S.K.
Ekrem Kaide - Aspava S.K.
Özgü Özyiğit - Tüfekçi S.K.
Hüseyin Arhan - Ares S.K.
Batu Ali Veçhioğlu - Ferdi
Ferhat Bakay - Tüfekçi S.K.
Bora Şen - Tüfekçi S.K.
Görkem Bulunç - Ares S.K.
Anton AnanievUkraine
Yankı Karadağlı - Aspava S.K.
Murat Çiftci - Aspava S.K.
Şevki Ahcıhoca - Aspava S.K.
Serkan Benzinci - Ares S.K.
Erkan Uyar - Ares S.K.
Hüseyin Sayıl - Tüfekçi S.K.
Cemal Abohorlu - Aspava S.K.
OLİMPİK TAKIM
Birgül-Olçar
Tufekci Big Guns
Tüfekçi Teammates
Salih – Eser
Sevim / Zihni
Kalender / Ibrahim
Nalan / Cevdet
Velospeed
SPRİNT DUATLON
KADIN
Dilara Gölcük – Ferdi
ERKEK
Ayer Alcıcı - Ares S.K.
Ahmet Iskender - Ares S.K.
Emir Turalı - Aspava S.K.
Ahmet Erden - Ares S.K.
Tunç Berk Sarı - Tüfekçi S.K.
Enis Alcici - Ares S.K.
Mark Zhukov - Ferdi
Yusufcan Sensoy - Ares S.K.