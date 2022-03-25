Triatletler İskele’de Sprint ve Olimpik Duatlon Yapacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu sezonun 3üncü yarışını bu Pazar İskele’de gerçekleştiriyor

Ülkemizin son yıllardaki en popüler sporlarından biri olan triatlonda 2022 sezonunun 3üncü yarışı bu Pazar İskele’de gerçekleşecek. Triatlon sporunun sezon başı yarışlarından olan ve soğuk havalarda suya girilmeden gerçekleşen 3 spor branşından oluşan duatlon yarışlarının 3üncüsü bu Pazar hem olimpik hem sprint mesafede düzenlenecek.

Koşu, bisiklet ve tekrar koşu yarışlarından oluşacak duatlon yarışı federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar sponsorluğunda Long Beach sahilinde gerçekleşecek.

Olimpik mesafede sporcular 10 kilometre koşu ile yarışa başlayacak, daha sonra 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Sprint mesafede yarışacak sporcular ise 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2,5 km koşu ile yarışı tamamlayacak.

TOPLAM 51 SPORCU

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun bu sezonki üçüncü organizasyonunda sporcular ilk kez olimpik duatlonda yarışacak. Triatlonun zorlu yarışlarından olan olimpik duatlonda 42, sprint duatlonda ise 9 sporcu mücadele edecek. Toplam 51 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonun start listesi şöyle:

OLİMPİK DUATLON

KADINLAR

Yara Toaimah - Ferdi

Mine Devrim – Tüfekçi S.K.

Aslı Simay Yazıcı – Tüfekçi S.K.

Melda Ünal – Ares S.K.

ERKEKLER

Metin Kuşkurdan - Aspava S.K.

Asaf Yiğittürk - Ferdi

Muhammed Hizan - Ferdi

Teoman Ibili - Ferdi

Mehmet Korkut - Aspava S.K.

Kemal Elektrikçi - Ares S.K.

Demir Moda - Tüfekçi S.K.

Çağan Kutgüner - Ferdi

Erim Debreli - Ares S.K.

Emre Yazıcı - Tüfekçi S.K.

Alexey Shchukin - Ferdi

Kerem Güneser - Tüfekçi S.K.

Hasan Deniz Akbora - Aspava S.K.

Emre Özbilge - Ares S.K.

Halil Kaçmaz - Ares S.K.

Ekrem Kaide - Aspava S.K.

Özgü Özyiğit - Tüfekçi S.K.

Hüseyin Arhan - Ares S.K.

Batu Ali Veçhioğlu - Ferdi

Ferhat Bakay - Tüfekçi S.K.

Bora Şen - Tüfekçi S.K.

Görkem Bulunç - Ares S.K.

Anton AnanievUkraine

Yankı Karadağlı - Aspava S.K.

Murat Çiftci - Aspava S.K.

Şevki Ahcıhoca - Aspava S.K.

Serkan Benzinci - Ares S.K.

Erkan Uyar - Ares S.K.

Hüseyin Sayıl - Tüfekçi S.K.

Cemal Abohorlu - Aspava S.K.

OLİMPİK TAKIM

Birgül-Olçar

Tufekci Big Guns

Tüfekçi Teammates

Salih – Eser

Sevim / Zihni

Kalender / Ibrahim

Nalan / Cevdet

Velospeed

SPRİNT DUATLON

KADIN

Dilara Gölcük – Ferdi

ERKEK

Ayer Alcıcı - Ares S.K.

Ahmet Iskender - Ares S.K.

Emir Turalı - Aspava S.K.

Ahmet Erden - Ares S.K.

Tunç Berk Sarı - Tüfekçi S.K.

Enis Alcici - Ares S.K.

Mark Zhukov - Ferdi

Yusufcan Sensoy - Ares S.K.

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25/03/2022 11:34