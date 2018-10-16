Trump, 'Katiller, kontrol dışı unsurlar' dedi

Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray’da gazetecilere bir açıklama yaptı. Trump, “kontrol dışı unsurlar” teorisini bu açıklamasında dile getirdi.ABD Başkanı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Kaşıkçı’ya ne olduğunu bilmediğini söylediğini de açıkladı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak servis ettiği fotoğrafta Türk ve Suudi heyetlerin başkonsolosluktan ayrıldığı görülüyor.

Trump daha önce Twitter’dan yaptığı açıklamada ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Kral Selman bin Abdulaziz ile görüşmesi için Suudi Arabistan’a göndereceğini duyurdu. Beyaz Saray, Pompeo’nun Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye’ye de gideceğini açıkladı. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Çarşamba günü Türkiye’ye gidecek olan Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyetler başkonsolosluktan ayrıldı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak incelemelerde bulunan Türk ve Suudi heyet, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan ayrıldı. Söz konusu bilgiyi Reuters görgü tanığı paylaştı.

Yaklaşık 10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyet konsoloslukta dokuz saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları dün yaptığı açıklamada akşamüstü saatlerinde konsoloslukta inceleme yapılmasının beklendiğini duyurmuştu.