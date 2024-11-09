Tuğay: Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet ve rahmetle anıyoruz

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Başkanı Salih Tuğay, 10 Kasım vesilesiyle yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelesi'nin kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Tuğay, Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizin bağımsızlığı ve milli-manevi değerleri uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, bugün de yolumuzu aydınlatan bir ışık olduğunu ifade etti.

Salih Tuğay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin hürriyeti ve milli-manevi değerlerimiz uğruna verdikleri eşsiz mücadele için rahmetle, minnetle ve dualarla anıyoruz. Onların özverili mücadelesi, zorluklara karşı gösterdikleri kararlılık ve birlik ruhu, milletimizin bağımsızlık yolunda bir ışık olmuştur.

Bu anlamlı günde, bizlere miras bırakılan milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızı yeniden hatırlıyor; aziz vatanımızı, bu değerlere sadık kalarak gelecek nesillere en iyi şekilde emanet etme sorumluluğunu taşıyoruz. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi ve beraberinde getirdiği değerleri koruma görevimizi yerine getirirken, bu uğurda hayatını adamış kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun.