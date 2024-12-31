Tuğay: Bugün Gazze için susarsak, yarın insanlığımız için çok geç olabilir

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Başkanı Salih Tuğay, Gazze’deki dramı ve insanlık vicdanını sorgulayan sert açıklamalarda bulundu. Tuğay, “Bugün Gazze’nin sokaklarında yankılanan acı çığlıklarını duymayanların, yılbaşı eğlencelerinde nasıl rahatça kutlama yapabileceğini” sorguladı. Tuğay, Gazze’de açlık ve soğuktan can veren masumların acılarını hafifletmek yerine eğlencelerle zaman geçirenlere vicdan çağrısında bulundu. "Hangi kutlama, bu gerçeği görmezden gelmeye değer?" diye soran Tuğay, dünyaya insanlık ve vicdan hatırlatmasında bulundu.

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Başkanı Salih Tuğay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ey İnsanlık!

Gazze’nin sokaklarında yankılanan acı çığlıkları duymaz mısınız? Soğuktan donarak ölen bebeklerin gözlerindeki masumiyeti görmez misiniz? Açlıktan kıvranan, barınaksız kalan, temel insani ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi hissetmez misiniz?

Bugün o topraklarda her çığlık bir vicdan çağrısıdır. Her gözyaşı, insanlık sınavında düştüğümüz yeri haykırıyor. Oysa biz, dünyanın başka bir köşesinde yılbaşını kutlamaya hazırlanıyoruz. Havai fişekler patlatıp gökyüzünü renklendirmeye, eğlencelerle saatleri tüketmeye, sınırsızca tüketip varlığımızı sorgulamaya ne kadar da hazırız!

Ama durun ve düşünün! Ey dünyalılar, vicdanın kararmış aynasına bakmaya cesaret edebiliyor musunuz? Biz burada rahat yataklarımızda uyurken, Gazze’de bir anne sabaha kadar donmak üzere olan çocuğunu ısıtmak için çırpınıyor. Biz burada sofralarımızda bolluk içinde otururken, orada bir baba evine ekmek götüremediği için gözyaşı döküyor.

Hangi kutlama bu gerçeği görmezden gelmeye değer? Hangi eğlence, insanlığın kaybolduğu bu derin uçurumdan bizi kurtarabilir? Bugün susarsak, yarın sessizliğimizin bedelini nasıl ödeyeceğiz?

Yılbaşı eğlencesiyle geçen her an, Gazze’de çaresizliğe terk edilen masumların acısını hafifletmiyor. Biz ise eğlenerek, alkolle sarhoş olarak, vicdanımızı susturarak kendimizi kandırıyoruz. Ama unutmayın, insan olmak sadece yaşamak değil, hissetmektir; sadece görmek değil, görüp harekete geçmektir.

O halde kendimize soralım: İnsanlığımızı hangi köşede unuttuk? Hangi sustuğumuz an, bizi insan olma yolundan alıkoydu? Bu yılbaşı, sessizliğimizin ve duyarsızlığımızın ağırlığını sırtımızda taşırken eğlenmek bize yakışır mı?

Vicdanlarınızı uyandırın! İnsanlığınızı sorgulayın! Yeni yıla girerken, bir dakikanızı bile olsa bu zulme ve sessizliğinize ayırın. Çünkü dünya, sessiz kalanların da vebalini taşır.

Bugün Gazze için susarsak, yarın insanlığımız için çok geç olabilir."