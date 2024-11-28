Tuğay: Çavuşoğlu'nun samimi yaklaşımı bizi memnun etti

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Başkanı Salih Tuğay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ilahiyat meslek ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri olarak gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdi. Tuğay, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Ziyaretimiz vesilesiyle Sayın Bakan'ın Öğretmenler Günü’nü kutlama fırsatı bulduk. Kendisi bizlere gösterdiği yakın ilgi, samimi yaklaşımı ve değerli tavsiyeleriyle büyük bir memnuniyet oluşturdu" dedi.

Görüşme sırasında, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yaşadığı eksiklikler ve aksaklıklar üzerine bilgi alışverişi yapıldığını belirten Tuğay, "Sayın Bakan ile bu konulara dair çözüm önerilerini paylaştık. Kendisi nezaketini, desteğini ve öğretmenlerin sorunlarına duyarlılığını gösterdiği için teşekkür ederiz" diye ekledi.