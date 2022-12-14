Tuğcu: “KIB-TEK’in alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), her ay borcu olan kişi ve/veya kuruluşların elektrik akımının otomatik olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından kesildiğini belirterek, borcu olup da elektrik akımı “siyaset uğruna” kesilmeyenlerin kamuoyu ile paylaşacaklarını ve elektriklerini keseceklerini belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin sisteme müdahalesi ile KIB-TEK’e borcu olanların elektriğinin kesilmediği savunularak, bu elektrik borcunu düzenli olarak ödeyen abonelere karşı yapılan bir haksızlık olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “Seçim uğruna elektrik borcu olan kurum, kuruluş veya tüzel kişilerin elektriğini kesmemek, hem ödeyene haksızlık hem de borcu olanların daha fazla borç ve faiz oluşmasına, elektriğini ödeyememe duruma gelmesine sebep olmaktadır” denilerek, tüm topluma kötülük yapıldığı kaydedildi.

KIB-TEK’in alacaklarını tahsil etmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “El-Sen, ne KIB-TEK’in ne de borcu olanların daha da borçlu duruma düşmelerini kabul etmemekle birlikte, ileriki günlerde borcu olup da elektrik akımı siyaset uğruna kesilmeyen aboneleri belirleyip, hem kamuoyuyla paylaşıp hem de elektrik akımlarını keseceğimizi saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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14/12/2022 12:35