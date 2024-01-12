Tuğlu: Büyüklerimiz, öğrencilerin emekleriyle güzelleşiyor

Mehmetçik Büyükonuk Belediyesi, Karpaz Meslek Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı öğrencilerine ve öğretmenlerine Bafra Halk Plajı Bostan Beach Restorant’ta yemek verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yemekte konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Yerinden Bakım Birimi ile öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri emekler için teşekkür ederek, “Belli bir yaş üstü büyüklerimizin yüzlerini güldürerek mutlu ediyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Tuğlu verilen hizmetin, öğrenciler için de pratik imkanı olduğunun altını çizerek, “Başka bölümlerle de iş birliği yaparak, gençlerimizi hayata daha kolay hazırlayabiliriz” dedi.

Yemekte öğrenciler adına konuşan sorumlu öğretmenler ise öğrenciler için uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz normalde cansız mankenler üzerinde çalışırken, bu uygulama sayesinde kendilerine çok büyük bir pratik imkanı sağlanıyor. Hem büyüklerimizin yüzü gülüyor hem de öğrencilerimiz için uygulama fırsatı doğuyor” dedi.