Tülek: Bina yıkıldığında gelip para kasası aradılar

İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerden Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek, davanın 6. duruşmasında duygusal açıklamalarda bulundu. Tülek, “Hala daha burada mücadele veriyoruz. Kendi gözlerimizle gördüklerimizi kanıtlamaya çalıştık. Bir binanın yıkılmasına neden olabilecek her şey var. Usulsüzlük var, sahtekarlık var. Statik projesi olmadan konuttan devşirme bir otel var. Bu ruhsatın nasıl alındığını siz de biliyorsunuz. Her şey var ama ceza yok. Bilinçli taksirden 20 yıl verirseniz yatarını hepimiz biliyoruz, maksimum 3 yıl. Biz gerçek adalet istiyoruz. Beni vicdanımla baş başa bırakmayın. Savcı her şeyi açıkladı ama bilinçli taksir dedi. Bu adamlar bina yıkıldığında da oraya geldi. Ahmet Bozkurt ve oğlu yanımızdaydı. Para kasası aradılar. Bu bir katliamdır. Hiçbir katliamı depremle kamufle edemezsiniz.” dedi.