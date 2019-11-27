Tuncay: Hem üzücü hem de düşündürücü

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Lefkoşa surlarının içerisinde bulunduğu duruma entellektüel kesimler ile siyasi ve bürokratik seçkinlerin yeterli ilgi göstermediğine dikkat çekti.

Ali Tuncay, Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Gençlik Derneği ve bir avuç insan dışında surların durumunu gündeme getiren olmadığını belirtti.

Ali Tuncay, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Bugün beni arayan bir gazeteci arkadaşa Lefkoşa surlarında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, Lefkoşa surlarının içerisinde bulunduğu duruma entellektüel kesimler ile siyasi ve bürokratik seçkinlerin yeterli ilgiyi göstermediğine dikkati çektim.

Gözlemlediğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Gençlik Derneği ve bir avuç insan dışında surların durumunu gündeme getiren bir kurum veya sivil toplum örgütü de olmadı.

Halbuki Lefkoşa surları yanında bulunan birçok kafe ve bar gerek entellektüel olarak nitelendirilebilecek kişilerin, gerekse siyasi ve bürokratik elitlerin bir araya gelip memleket meselelerini de konuştukları önemli bir buluşma yeridir.

Bu kişilerin 5-10 metre ötelerinde bulunan ve bakımsızlıktan yıkılmakta olan surlara ilgi göstermemeleri hem üzücü hem de düşündürücüdür.

Öte yandan Lefkoşa'daki ilgisizliğin aksine Mağusa'daki tarihi surların durumuna yakın ilgi gösteren yerel sivil toplum örgütlerinin yanı sıra büyükçe bir Mağusalı siyasi ve bürokratik seçkinler grubu da vardır. Yine sevindirici olan Mağusa'daki insanların siyasi çizginin sağından-soluna surlara ve içerisindeki tarihi eserlere sahip çıkma yönünde ortak düşünce içerisinde olması ve çalışmasıdır."

Özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki bilim adamlarımızın Mağusa'daki eserlere verdikleri desteğe de vurgu yapmak isterim.

Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde yapılan çalışmaların kalıcı olması bu eserlerin sürdürülebilir bakım ve idamesine bağlıdır. Siyasi ve bürokratik elitlerden beklentimiz bu yönde gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve eski eserlerle ilgili kurumlarımızı güçlendirmesidir.

Lefkoşa surları ve içerisindeki eserlere sahip çıkma yönünde çaba gösteren dostlarımıza Lefkoşalılar tarafından verilecek ilgi ve desteğin çoğalması dileğiyle.....

27/11/2019 10:12