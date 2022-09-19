Tunçtaşlı: Fikri Ataoğlu’nu kutlarım

Demokrat Parti’nin (DP) 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı’nın yarıştığı kurultayda, DP’nin genel başkanı yeniden Fikri Ataoğlu oldu. Kurultayda diğer aday olan diğer başkan adayı Ali Tunçtaşlı, partililere seslenerek "Artık zaman taraf değil birlik olma zamanıdır"dedi.

Ali Tunçtaşlı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Kıymetli Demokrat Partili kardeşlerim, 12. Olağan kurultayımız demokrasi örneğimizle tamamlanmıştır. Şahsıma ve partimize göstermiş olduğunuz güven ve desteğe teşekkür eder, Fikri Ataoğlu’nu kutlarım. Artık zaman taraf değil birlik olma zamanıdır. Dün olduğu gibi her zaman partimize ve Devletimize hizmet etmeye devam edeceğimin sözünü verir saygılar sunarım.

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19/09/2022 11:50