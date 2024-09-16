Turgay Deniz'den Pahalılıkla Mücadele İçin Öneriler

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, pahalılıkla mücadele için çeşitli öneriler sundu. Deniz, hayat pahalılığını kontrol altına almak amacıyla akaryakıt ve elektrik gibi temel girdi maddelerinin fiyatlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Bu hedefe ulaşmak için 1.2 milyar TL'nin piyasanın ucuzlaması ve temel girdi maddelerinin fiyatlarının düşürülmesi için kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, eğitim ve sağlık harcamalarının azaltılması gerektiğini ifade etti.

Deniz, devletin bu ürünlerin fiyatlarını daha kapsamlı bir şekilde analiz etmesi ve fiyatları düşürücü unsurların saptanmasının pahalılıkla mücadelede ciddi bir etki yaratabileceğini söyledi. Deniz, hayat pahalılığı sepetinde önemli paya sahip akaryakıt, elektrik, gaz, su, hububat, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin fiyatlarının devlet denetiminde olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Deniz, ayrıca asgari ücretli çalışanların önemli bir kısmının maaşlarını yurt dışına göndermesinin ciddi bir ekonomik kayıp olduğunu belirtti. Deniz, yurt dışına gönderilen bu tutarların yerel ekonomide büyük bir kayba yol açtığını söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın rekabetçi bir ortamda halka en iyi ve en ucuz hizmeti sunma amacıyla kamu yönetimine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Deniz, pahalılıkla mücadele için atılacak adımların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Deniz, asgari ücretin ve kamu maaşlarının sürekli olarak yükseltilmesinin pahalılığı ve enflasyonu derinleştireceğini belirtti ve bu konuda daha kapsamlı veri analizlerine dayalı bir yol haritası oluşturulmasının gerekli olduğunu vurguladı.