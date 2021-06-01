Turistlerden haziranda çift aşı- çift PCR, temmuzda ise yalnızca çift PCR istenecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çift aşılı olan İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Türklerden, KKTC'ye gelirken PCR testi istenmemesi gerektiği yönündeki talepleri haklı bulduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile de istişare ederek, böyle bir karar almayı istediklerini belirten Ataoğlu, İngiltere’de PCR testinin 160 Sterlin, burada karantina otelinde kalmanın 300 Sterlinlik bedeli olduğunu söyledi.

PCR testine alternatif olarak 20 dakika içinde sonuç verecek testler olduğunu ifade eden Fikri Ataoğlu, bunların havaalanında uygulanabileceğini, fiyatının uygun ve güvenirliği yüksek olduğunu vurguladı.

KKTC’ye turistlerin 4 Haziran’dan itibaren tarifeli seferlerle gelmeye başlayacağını ifade eden Ataoğlu, 4 Haziran’dan itibaren gelen turistlerden çift aşı (kabul edilebilir aşı) ve çift PCR talep edileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in “Vakalarda artış olmazsa temmuz ayından itibaren turistler KKTC’ye yalnızca çift PCR ile gelebileceğini” açıkladığına dikkat çeken Ataoğlu, bunun sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Fikri Ataoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’a önemli açıklamalarda bulundu.

“Ekonomiye 30 milyon TL katkıda bulunuldu”

Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizm yapılmasıyla ilgili konuşarak, “Müsaade edilen uçak sayısı kadar yolcu getirildiği için hedeflediğimiz noktaya ulaşamadık ama yine de ülkeye iyi bir gelir kazandırıldı. 3 günlük kapalı turizm, daha sonra 5 güne çıktı. 4 uçak sayısı 10’a yükseldi. İç turizmi de hareketlendirdik. Bir buçuk aylık sürede ve bayramda ekonomiye 30 milyon TL katkıda bulunuldu” dedi.

“1 haftada 10 milyon TL para akışı kaybedilebilirdi”

Fikri Ataoğlu, normal turizme başlamak için de hazırlıkların sürdüğünü, çift aşı veya kabul edilebilir aşı ve çift PCR ile ülkeye turist geleceğini söyleyerek, “Açılımın 3 Haziran olmasını istedik, Sağlık Üst Kurulu 10 Haziran’ı önerdi. Biz bir haftalık ürede 10 milyon TL para akışı olacağını söyledik. Sonunda normal turizm 4 Haziran olarak açıklandı” şeklinde konuştu.

“Güney’den bir haftalık PCR testi ile gelinecek”

Ülkeye çift PCR ve kabul edilebilir aşı ile geleceklerden dolayı özellikle turiste yönelik iş yapan esnafın yüzünün güleceğine dikkat çeken Ataoğlu, “Cuma günü Güney’den geçişlerin başlaması ve oradan turistler ile yerleşiklerin gelmesi bekleniyor. Gelecek olanlardan bir haftalık PCR testi kabul edilecek. Sınır kapılarından gelecek turistlerin ise geldiği ülkenin kategorisine ve aşılı olmasına dikkat edilecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de gideceklerden PCR testi istenmeyecek”

Charter seferler yanında tarifeli uçak seferlerinin başlamasını ve deniz seferlerinin yapılmasını istediklerini aktaran Ataoğlu, “Türkiye’ye gidecek olanlara PCR istenmemesi için olumlu cevap aldık resmi açıklama bekliyoruz” dedi.

“Temmuzda çift PCR ile girişler başlayacak”

Turizm sektöründe çalışanların aşılanmasını istediklerine dikkat çeken Ataoğlu, “Sağlık Bakanı temmuz ayında çift PCR’lı girişlerin başlayacağını açıkladı. Bunu da müjdelemek istiyoruz. Bu da tam bir açılımdır” diye konuştu.

“Bayramda piyasaya 9-10 milyon TL para aktı

Kapalı devre turizm ve yerel turizmle ilgili verilerden bahseden Ataoğlu, “3134 kişi kapalı devre turizm için geldi. Ülkede yaşayan 3015 kişi kayıtlı olan yerlerde konakladı. Bunun yanında ev kiralayan ve bungalowlarda konaklayanlar da var. Bayramda 9-10 milyon TL piyasaya para aktı” dedi.

“İngiltere’den geleceklere 500 sterlin avantaj sağlanacak”

Çift aşılı olan İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Türklerden, KKTC'ye gelirken PCR testi istenmemesi gerektiği yönündeki talepleri haklı bulduğunu belirten Ataoğlu, bu konuda çalışmalar yapıldığını söyledi… Ataoğlu, “Ev karantinası ve tek PCR uygulaması İngiltere’den gelecek olanlarla ilgili yaklaşık 500 İngiliz Sterlini avantaj sağlayacak. İngiltere’de PCR 160 Sterlin, burada karantina oteli 300 Sterlin’dir. PCR testine alternatif olarak 20 dakika içinde sonuç verecek testler var. Bunlar havaalanında uygulanabilecek. Fiyatı uygun ve güvenirliği yüksek” ifadelerini kullandı.

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01/06/2021 15:39